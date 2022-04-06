Стало известно, сколько газа осталось у Украины

Главное: В Украине завершился отопительный сезон. В хранилищах осталось более девяти миллиардов кубометров газа.

Детали: Отопительный сезон в Украине завершен. В хранилищах по его итогам осталось более девяти миллиардов кубометров газа, сообщил РБК-Украина министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, также осталось более миллиона тонн угля.

Чиновник сказал: «Отопительный сезон закончился и однозначно он прошел успешно».

Он добавил: «К сожалению, последние 40 дней войны были, конечно, испытанием для энергосистемы. Но можно уверенно констатировать, что прогнозы так называемых экспертов, которые говорили о неминуемом провале сезона, мягко говоря, не оправдались».

Стоит напомнить, что на начало отопительного сезона у Украины было 18,9 миллиардов кубометров газа.

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