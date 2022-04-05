У Путина назвали условие для встречи с Зеленским

Главное: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что его шеф не против встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но только после согласования текста итогового документа.

Детали: У президента России Владимира Путина не отвергают возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа», — отметил Песков.

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