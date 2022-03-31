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Новости > В УПЦ назвали законопроекты о запрете УПЦ нарушением прав миллионов верующих

В УПЦ назвали законопроекты о запрете УПЦ нарушением прав миллионов верующих

Александра Кудрявцева
31.03.22 11:20
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В УПЦ назвали законопроекты о запрете УПЦ нарушением прав миллионов верующих

Главное: Законодательная инициатива о запрете деятельности Украинской Православной Церкви незаконна, разжигает вражду на религиозной почве и нарушает право на свободу вероисповедания миллионов верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом говорится в заявлении Юридического отдела Украинской Православной Церкви по поводу законопроектов, направленных на запрет деятельности УПЦ.

«Несмотря на призыв Президента Украины В.А. Зеленского не разжигать вражду на религиозной почве во время войны, народные депутаты Украины решили через законодательные инициативы нагло и цинично запретить деятельность Украинской Православной Церкви и лишить миллионы граждан Украины права на свободу вероисповедания. И хотя со стороны правоохранительных органов не было никаких претензий к Украинской Православной Церкви относительно нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, депутаты в пояснительной записке к законопроекту сознательно приводят ложные утверждения против Украинской Православной Церкви, пытаясь ввести в заблуждение народных избранников», — подчеркнули в Юридическом отделе УПЦ.

В заявлении отмечается, что запрет деятельности многомиллионной Украинской Православной Церкви не может не отразиться безболезненно на государстве, а также нарушает право граждан на свободу вероисповедания, что противоречит Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины.

«Обращаем внимание, что религиозный центр Украинской Православной Церкви — Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви находится в Киеве, зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, а основателем ее является Собор Украинской Православной Церкви, в состав которого входят священнослужители и верующие, проживающие на территории Украины. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал всех верных защищать наше государство и охранять его территориальную целостность и суверенитет, верующие нашей Церкви стали на защиту страны, а религиозные общины начали оказывать гуманитарную помощь армии, переселенцам и всем нуждающимся», — отметили в УПЦ.

В заявлении Юридического отдела подчеркнули, что подобные законопроекты призваны разрушить единство украинского народа в борьбе против врага, поскольку «из-за невозможности одержать победу в боях, оккупанты предпринимают попытки диверсий через такого рода законопроекты, чтобы расколоть украинское общество и ослабить наше государство».

«В связи с этим заявляем, что законодательная инициатива о запрете деятельности Украинской Православной Церкви незаконна, нарушает право на свободу вероисповедания и ни в коем случае не будет способствовать „защите национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины“ и „охране общественной безопасности и порядка “, как указано в законопроектах, а наоборот, в условиях военного времени откроет религиозный фронт на мирной территории Украины и разделит нашу страну по религиозному признаку», — подытожили в Юридическом отделе УПЦ.

В тему: Митрополит УПЦ призвал архиерея ПЦУ взять под контроль своих священников, которые сеют вражду во время войны.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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