Митрополит УПЦ призвал архиерея ПЦУ взять под контроль своих священников, которые сеют вражду во время войны

«В то время, когда Российская Федерация совершает вооруженную агрессию против Украины, мы, православные граждане своего государства, должны быть как никогда едиными, отстаивая интересы нашей страны, оказывая всю возможную помощь нашим защитникам, заботясь о раненых и пострадавших, предоставляя кров беженцам. Но, к сожалению, в это чрезвычайно тяжелое для всех время со стороны Ваших подчиненных наблюдаем действия, направленные не на единство, а на разделения в обществе. Обращаясь к духовенству Винницкой епархии УПЦ, Вы даете понять, что рассчитываете на диалог, но поступки отдельных клириков Вашей епархии могут свести на нет возможность какого-либо диалога», — написал митрополит Варсонофий.
Иерарх УПЦ привел факты бесчинств священников и сторонников ПЦУ в Винницкой области.
«6 марта в селе Малые Крушлинцы Винницкого района активисты ПЦУ ворвались в храм, сорвали богослужение, силой вытащили священнослужителя на улицу, захватили помещение храма. При этом злоумышленники заходили в алтарь и прикасались к Святому Престолу. Эти действия осуществлялись при участии и активном подстрекательстве Павла Звиринского. 12 марта в селе Лавровка активисты ПЦУ во время богослужения зашли в храм вместе с тем же Павлом Звиринским, сорвали богослужение, пытались силой вытащить священника и верующих УПЦ, устроили драку, нанесли телесные повреждения верующему религиозной общины УПЦ, угрожали физической расправой. 13 марта после 06.00 в селе Пеньковка собрались активисты ПЦУ и приглашенные ими посторонние люди из соседних сел. Они помешали священнику и верующим УПЦ совершить богослужение, срезали замки и захватили помещение храма, положили шапки на Святой Престол, опирались на него руками, не давали священнику забрать Святые Дары, богослужебные книги повыбрасывали просто на землю. Думаю, что и обо всех остальных беззакониях Ваших подчиненных и активистов Вам точно известно», — отметил архиерей УПЦ.
Митрополит Варсонофий убежден, что такие действия в условиях войны можно расценивать как мародерство.
«Когда власти Российской Федерации пытаются оправдать вооруженное нападение на Украину в том числе мнимой „защитой прав“ верующих УПЦ, подобные действия носят все признаки провокации в пользу государства-агрессора», — владыка.
Архиерей призывал митрополита ПЦУ взять под контроль действия своих клириков с целью избежать раскола общества по религиозному признаку во время войны.
В тему: На Виннитчине митрополит и священники УПЦпризвали захватчиков храмов защищать свое государство, а не отбирать храмы.