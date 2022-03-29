Мэр Ирпеня рассказал о разрушениях города

Главное: Половина зданий в Ирпене повреждена в ходе военных действий. Об этом сообщил мэр города.

Детали: Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что половина зданий была повреждена в ходе военных действий. По его словам, местным жителям пока не стоит возвращаться в город.

Чиновник сообщил, что гражданскому населению находиться в Ирпене сейчас небезопасно, поскольку остается риск обстрела города.

Отмечается, что сейчас продолжается эвакуации населения – в городе осталось около 3,5 тысяч человек.

В то же время ВСУ проводит зачистку.

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