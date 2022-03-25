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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ЕС назвали главную цель России в войне против Украины

В ЕС назвали главную цель России в войне против Украины

Александр Панько
24.03.22 16:09
595
В ЕС назвали главную цель России в войне против Украины

Главное: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что цель России — оккупация части Украины. Однако, по его словам, все будет решено уже в ближайшие 15 дней.

Детали: Ситуация в воюющей с Россией Украине разрешится в ближайшие две недели. Однако союзники продолжат оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает телеканал TVE.

«Евросоюз продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю», — сказал он.

Боррель добавил, что цель России — оккупация части украинской территории. А в переговорах о прекращении огня агрессор не заинтересован.

«Сейчас Россия не хочет ни о чем договариваться, она хочет только оккупировать территорию. Она хочет захватить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит сильную позицию», — считает Боррель.

В тему: В России назвали условие применения ядерного оружия.

Тэги: Евросоюз, Украина, Россия, политика, война, Жозеп Боррель

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