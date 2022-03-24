В ОП рассказали о «людоедской» тактике ведения боя российскими военными

Главное: Российские военные перешли к тактике окапывания вокруг украинских городов для создания в них гуманитарных катастроф. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Детали: Российские военные пытаются ввести новые элементы в свою военную тактику в Украине из-за высоких потерь. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

«Происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов — для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф», — написал Подоляк.

По его словам, такая тактика «абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности».

Подоляк отметил, что это связано с попытками россиян перевести войну в Украине в частично затяжную фазу из-за высоких потерь и отсутствия значительного продвижения по всем направлениям.

«Именно эта потребность — сократить все виды потерь и попытаться максимально „зачистить“ свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения)», — отметил Подоляк.

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