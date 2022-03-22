В Украину идут две волны потепления

Главное: В ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно. После этого температура воздуха начнет вытворять «что попало».

Детали: В среду, 23 марта, практически по всей территории Украины ожидается солнечная, теплая, по-настоящему весенняя погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Отмечается, что в большинстве областей воздух прогреется до 10-17 градусов. Это не касается Крыма и Приазовья — там температура воздуха будет +7+10 градусов.

В столице столбики термометров будут показывать +15 градусов.

Синоптик отмечает, что в течение нескольких последующих дней «температура воздуха начнет вытворять „что попало“».

«24-25 марта в Украине предполагается более холодная воздушная масса, возможны осадки, возможен даже мокрый снег. Примите это во внимание? особенно жители северной и центральной частей Украины», — заявила Диденко.

Она также добавила, что в субботу, 26 марта, потепление несколько возобновится, однако в воскресенье снова будет холодно — днем ожидается до +2+8 градусов. С понедельника снова ожидается улучшение погоды, резюмировала синоптик.

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