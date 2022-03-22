На Черниговщине, Виннитчине и Харьковщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Главное: Священники Нежинской, Тульчинской и Харьковской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военных и волонтеров.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, в Свято-Вознесенском храме Нежина митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент совершил чин отпевания Защитников Украины Юрия Радченко и Юрия Дынько.

Архиерей выразил соболезнования семьям и близким людям погибших и призвал молиться за упокоение их душ.

На Виннитчине в селе Четвертиновка священники УПЦ отпели воина Виктора Махнюка.

«Виктор Махнюк родился в 1981 году в селе Четвертиновка Тростянецкого района. В 2015-2016 годах был участником АТО. 25 февраля 2022 года пошел на войну добровольцем, а 11 марта погиб в бою на Николаевщине, защищая Родину. Сиротами остались две дочери», — сообщает сайт Тульчинской епархии.

В Харькове в храме Казанской иконы Божией Матери духовенство совершило отпевание православного волонтера, погибшего в результате обстрела города. Харьковская епархия просит молитв об упокоении души новопреставленного Сергея.