На Черниговщине, Виннитчине и Харьковщине священники УПЦ отпели украинских воинов

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
Польша готовится к войне с Россией, — посол
В Генштабе обновили данные о потерях России за время войны в Украине
Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
Мэр Борисполя записал резонансное обращение к жителям города
В ГСЧС заявили, что за время войны Россия уничтожила в Украине сотни домов
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Шмыгаль пообещал переселенцам денежную помощь
Украина и РФ провели очередной раунд переговоров
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг