Экономике России предрекли колоссальный обвал

Главное: Экономику РФ ждет обвал. Прогноз экспертов Fitch Ratings.

Детали: Рейтинговое агентство Fitch Ratings предрекло экономике России грандиозный обвал. Причина – санкции и война в Украине.

Сообщается, что ситуация будет хуже, чем в 1998-м году, когда случился дефолт.

Тогда падение ВВП страны составило 5,4%, сейчас же прогнозируют крах на 8%.

Кроме этого, ожидается, что потребительская инфляция в стране к концу этого года составит 18%.

Также прогнозируется снижение иностранных инвестиций в России на фоне выхода из страны все большего количества международных компаний.

В тему: Российским компаниям «обнулили» международные рейтинги.