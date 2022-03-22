Экономике России предрекли колоссальный обвал

Главное: Экономику РФ ждет обвал. Прогноз экспертов Fitch Ratings.
Детали: Рейтинговое агентство Fitch Ratings предрекло экономике России грандиозный обвал. Причина – санкции и война в Украине.
Сообщается, что ситуация будет хуже, чем в 1998-м году, когда случился дефолт.
Тогда падение ВВП страны составило 5,4%, сейчас же прогнозируют крах на 8%.
Кроме этого, ожидается, что потребительская инфляция в стране к концу этого года составит 18%.
Также прогнозируется снижение иностранных инвестиций в России на фоне выхода из страны все большего количества международных компаний.
В тему: Российским компаниям «обнулили» международные рейтинги.