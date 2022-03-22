Мэр Борисполя записал резонансное обращение к жителям города

Главное: Жителей Борисполя призвали покинуть город. Сделал это мэр.

Детали: Мэр Борисполя Владимир Борисенко посоветовал жителям покинуть город ради собственной безопасности, так как в окрестностях продолжаются бои с россиянами. Он записал обращение.

Градоначальник считает, что, чем меньше в городе гражданских, тем украинским военным легче сражаться и держать оборону.

Он сказал: «Я обращаюсь к гражданскому населению: будьте разумными и обратитесь в колл-центр (050-656-73-17), чтобы по возможности уехать из города».

Подчеркивается, что почти ежедневно из Борисполя отправляются рейсы в западные области Украины.

При этом можно выезжать из города колоннами на своем транспорте или на автобусах, которые организовывают местные власти.

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