Саперы рассказали о масштабах минирования территории Украины

Главное: 82,5 тысячи квадратных километров территории Украины нужно очистить от взрывоопасных предметов. Об этом говорят саперы.

Детали: В Ассоциации саперов Украины заявили, что 82,5 тысячи квадратных километров территории нашей страны необходимо очистить от взрывоопасных предметов. Это 14% площади.

Информируется, что расчеты проводились с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions.

Напомним, что площадь территории Украины составляет 603,7 тысячи квадратных километров.

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