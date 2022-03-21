Регулярные обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве

Главное: В Киеве концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышает норму в 12 раз. Накопление загрязняющих веществ в регионе происходит из-за пожаров, возникающих после обстрелов, и безветренной погоды.

Детали: В некоторых районах столицы Украины концентрация загрязняющих веществ в 12 раз превышает норму. Горожане жалуются на плохое качество воздуха. Об этом пишет Украинская Правда.

По словам местных жителей, в отдельных районах просто нечем дышать.

Так, в 8:00, согласно данным сервиса IQAir, в Киеве зафиксировано достаточно плохое качество воздуха. Около 10:00 Киев попал на девятую строку в рейтинге городов по загрязненности воздуха. По данным портала saveecobot, загрязненность воздуха фиксируется во всех столичных районах.

Как сообщили в столичном ГСЧС, в городе спасатели продолжают бороться с пожарами после обстрелов противника. Имеются пожары в области.

Из-за массовых пожаров и безветренной погоды происходит накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Киевлянам рекомендуют не открывать окна и без необходимости не покидать дома.

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