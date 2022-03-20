Война в Украине: число жертв среди детей растет

Главное: 115 детей погибли во время войны в Украине. Данные на 20 марта.

Детали: Из-за войны в Украине продолжают гибнуть дети. Данные на воскресенье, 20 марта, приводит Генеральная прокуратура.

Сообщается, что жертвами военной агрессии стали уже 115 детей, при этом более 140 несовершеннолетних получили ранения.

Отмечается, что больше всего пострадавших в Киевской (58), Харьковской (36), Донецкой (29), Черниговской (30), Николаевской (22), Житомирской (15), Сумской (14) и Херсонской (14) областях.

В тему: Стало известно о жертвах войны в Украине среди детей.