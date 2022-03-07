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Новости > Сегодня у верующих УПЦ начался Великий пост

Сегодня у верующих УПЦ начался Великий пост

Александра Кудрявцева
07.03.22 12:25
302
Сегодня у верующих УПЦ начался Великий пост
Главное: У верующих Украинской Православной Церкви сегодня, 7 марта, начался Великий пост.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, пост продлится до праздника Пасхи, который в этом году православные отметят 24 апреля.
 
Великий пост состоит из Святой Четыредесятницы - первые 40 дней поста - и Страстной седмицы. Наиболее строгие седмицы (недели) - первая и последняя (Страстная).
 
В Великий пост, согласно уставу, православные отказываются от пищи животного происхождения - яиц, мясных, молочных продуктов. Рыбу едят только в дни двунадесятых праздников - Благовещения Пресвятой Богородицы - 7 апреля и на Вход Господень в Иерусалим - 17 апреля. В Лазареву субботу, 16 апреля, разрешается рыбная икра.
 
По монастырскому уставу в понедельник первой седмицы - полное воздержание от пищи, а также в Великую пятницу на Страстной неделе - до выноса плащаницы.
 
В дни Великого поста в понедельник, среду и пятницу - сухоядение - пища без термической обработки и масла. Во вторник и четверг разрешается вареная пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом. Такие правила - это монастырский устав. Верующим меру воздержания нужно обсудить с духовником.
 
Например, послабление поста необходимо детям, беременным, больным людям, а также тем, чья работа связана с физическими нагрузками.
 
Во время поста не совершается таинство Венчания.
 
Важно помнить, что Великий пост - не диета и не голодание. Главный смысл - в духовной подготовке к празднику Пасхи. В течение поста верующие участвуют в таинствах Покаяния, Причастия и Соборования.
 
Во время Четыредесятницы можно причаститься в субботу и воскресенье, а также по средам и пятницам, когда в храмах совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В другие дни Литургия не совершается. Это период усиленной молитвы.
 
С понедельника по четверг первой недели поста вечером во всех храмах читается Великий покаянный канон Андрея Критского. 
 
Во время поста верующие стараются отказаться от вредных привычек и помочь нуждающимся.
 
На Великий пост в 2022 году Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующим Украинской Православной Церкви особое молитвенное правило. «Благословляю всем чадам Украинской Православной Церкви в течение Великого поста каждый день читать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона для прекращения войны, преодоления вражды на нашей многострадальной украинской земле и сохранения мира в мире», – призвал Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Предстоятель УПЦ призвал провести пост в покаянной молитве.
 

Тэги: Великий пост, УПЦ

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