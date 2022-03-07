Сегодня у верующих УПЦ начался Великий пост

Главное: У верующих Украинской Православной Церкви сегодня, 7 марта, начался Великий пост.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви , пост продлится до праздника Пасхи, который в этом году православные отметят 24 апреля.

Великий пост состоит из Святой Четыредесятницы - первые 40 дней поста - и Страстной седмицы. Наиболее строгие седмицы (недели) - первая и последняя (Страстная).

В Великий пост, согласно уставу, православные отказываются от пищи животного происхождения - яиц, мясных, молочных продуктов. Рыбу едят только в дни двунадесятых праздников - Благовещения Пресвятой Богородицы - 7 апреля и на Вход Господень в Иерусалим - 17 апреля. В Лазареву субботу, 16 апреля, разрешается рыбная икра.

По монастырскому уставу в понедельник первой седмицы - полное воздержание от пищи, а также в Великую пятницу на Страстной неделе - до выноса плащаницы.

В дни Великого поста в понедельник, среду и пятницу - сухоядение - пища без термической обработки и масла. Во вторник и четверг разрешается вареная пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом. Такие правила - это монастырский устав. Верующим меру воздержания нужно обсудить с духовником.

Например, послабление поста необходимо детям, беременным, больным людям, а также тем, чья работа связана с физическими нагрузками.

Во время поста не совершается таинство Венчания.

Важно помнить, что Великий пост - не диета и не голодание. Главный смысл - в духовной подготовке к празднику Пасхи. В течение поста верующие участвуют в таинствах Покаяния, Причастия и Соборования.

Во время Четыредесятницы можно причаститься в субботу и воскресенье, а также по средам и пятницам, когда в храмах совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В другие дни Литургия не совершается. Это период усиленной молитвы.

С понедельника по четверг первой недели поста вечером во всех храмах читается Великий покаянный канон Андрея Критского.

Во время поста верующие стараются отказаться от вредных привычек и помочь нуждающимся.

На Великий пост в 2022 году Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующим Украинской Православной Церкви особое молитвенное правило. «Благословляю всем чадам Украинской Православной Церкви в течение Великого поста каждый день читать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона для прекращения войны, преодоления вражды на нашей многострадальной украинской земле и сохранения мира в мире», – призвал Предстоятель УПЦ