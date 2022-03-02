Главное: Действие украинских загранпаспортов продлили. На пять лет.

Детали: В Украине продлили действие загранпаспортов на пять лет. Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что данное постановление Кабинет министров принял 28 февраля из-за войны с Россией.

Информируется, что с 1 марта срок действия загранпаспортов может продлеваться на пять лет.

Также сообщается следующее: «В паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины».

Резюмируется, что с такими обращениями граждане могут обратиться в территориальные органы, подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения.

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