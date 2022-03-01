Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией

Главное: Украина не будет капитулировать перед Россией. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг слухи о том, что наша страна собирается капитулировать перед Россией. Появилось его заявление.

Чиновник сказал: «По имеющимся данным, российские кафиры готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию».

Он добавил: «Цель данной операции с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Они планируют устроить перебои связи, а после этого будут брошены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию».

Министр добавил: «Никакой капитуляции не будет. Только победа. Многие, кто рассчитывал взять Киев за двое-трое суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!».

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