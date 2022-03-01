Украина и Россия обменялись пленными

Главное: В Сумской области прошел первый обмен пленными. Его провели Украина и Россия.

Детали: Во вторник, 1 марта, в Сумской области прошел первый за время войны обмен пленными. Об этом поведал глава местной ОГА Дмитрий Живицкий.

Сообщается, что из российского плена вернулись пять бойцов территориальной обороны.

В свою очередь Украина отдала одного офицера РФ.

Уточняется, что из плена вернулись: Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, Тростянец; Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, Ворожба; Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения; Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы; Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.

В тему: Россия нанесла удар по телевышке в Киеве.