В НБУ призвали торговые заведения использовать безналичные расчеты

Главное: В НБУ говорят, что следует использовать безналичные расчеты. Обращение к торговым заведениям.

Детали: Национальный банк Украины призывает использовать безналичные расчеты в условиях идущей войны. Заявление сделал глава финансового регулятора Кирилл Шевченко.

Он сказал следующее: «Призываю во время покупок отдавать предпочтение безналичным расчетам. Инкассаторы банков ежедневно рискуя жизнью пополняют банкоматы наличными. Уменьшив спрос на наличные средства, мы уменьшаем риск их жизни и здоровью».

Отмечается также: «Банки продолжают обеспечивать работу отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения. Онлайн-банкинги банков работают в обычном режиме - с их помощью можно пополнить мобильный счет, провести безналичные переводы средств, в частности на помощь армии».

Сообщается, что торговые заведения (магазины, АЗС и аптеки) должны принимать безналичные расчеты.

По его словам, никаких ограничений на такие расчеты НБУ не устанавливал.

Информируется, что банки по возможности постепенно подкрепляют банкоматы наличными, добавил он.

Резюмируется: «Призываю операторов торговых сетей и заправочных станций не допускать никаких отказов в приеме безналичной оплаты. Не принимать платежные карты сейчас это, по меньшей мере, непатриотичный шаг, которому нет никакого оправдания».

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