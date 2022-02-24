Полиция просит украинцев сообщать о подозрительных людях с элементами красного цвета на одежде

Главное: Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде.

Детали: Национальная полиция призывает граждан сообщать о подозрительных людях с элементами красного цвета на одежде. Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, гражданам следует так же обращать внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам.

Также просим всех гражданских не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции «102».