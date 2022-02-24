В ГСЧС наглядно объяснили, что нужно делать в случае сирены

Главное: В Государственной службе чрезвычайных ситуаций рассказали, что нужно делать, услышав сигнал.

Детали: Если вы услышали гудки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал «Внимание всем». Государственная служба Украины по чрезаычайным ситуациям опубликовала алгоритм действий в таком случае.

Алгоритм действий:

1. Включите телевидение или радио. Информация передается по официальным каналам в течение 5 минут после сигнала. Внимательно сосредоточьтесь.

2. Прослушав сообщение, следуйте инструкциям. Оставляйте телевизионные и радиоканалы включенными. Из них может поступать дальнейшая информация.

3. Найдите возможность сообщить об услышанном соседе или знакомом, при необходимости окажите им помощь.

4. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.

В КГГА советуют оставаться дома и быть готовыми последовать к укрытию в случае включения сирен. Укрытия отмечены на карте.

Как звучит сигнал можно услышать в видео ГСЧС на YouTube:

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