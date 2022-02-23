Авиаудары и крылатые ракеты: американские СМИ назвали новые сроки полномасштабного вторжения России

Главное: Американские СМИ сообщили о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов. В том числе в направлении Киева.

Детали: США предупредили президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов». Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в разведке, вторжение возможно не только с востока и юга, но и с территории Беларуси с попыткой взять Киев.

При этом прогноз Пентагона предполагает, что Россия может наносить авиаудары и удары крылатыми ракетами, а также совершить наземное вторжение.

«Кроме того, по данным наблюдателей с самолетов, сегодня Россия нарушила украинское воздушное пространство, ненадолго заведя возможный самолет-разведчик», — рассказал источник.

Еще один источник в разведке США сообщил, что операция начнется с кибератаки, а вслед за ней следует ожидать наземного вторжения, которое скорее всего состоится ночью.

При этом оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от текущих событий.

По словам третьего источника, Белый дом был «невероятно пессимистичен» по ситуации и что вторжение, вероятно, произойдет через 24-48 часов.

В тему: Ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.