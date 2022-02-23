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Новости > Адвокат о блокировке дома Медведчука и обыске автомобилей: У шизофреников обострение какое-то

Адвокат о блокировке дома Медведчука и обыске автомобилей: У шизофреников обострение какое-то

Автор: «Фраза»
23.02.22 15:16
64
Адвокат о блокировке дома Медведчука и обыске автомобилей: У шизофреников обострение какое-то

Вчерашние события возле дома народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука вызывают впечатление, что просто у шизофреников обострение какое-то. Как сообщает 112ua.tv, об этом во время брифинга заявил адвокат Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман.

Адвокат прокомментировал информацию, опубликованную в соцсетях, о том, что из ОП просочился документ, в котором говорится о том, что президент Зеленский поручил СБУ уничтожить Виктора Медведчука и оппозиционную политическую силу любыми методами.

«Если проанализировать все последние события за последние годы, у нас сначала родилось первое дело. Первое дело родилось якобы на записях контрразведки. Из этого документа опубликованного, мы видим, что опять же контрразведке нарезаются какие-то задачи, то есть контрразведка используется не в целях, предназначенных законом о контрразведке, а в личных „хотелках“ власть придержащих, так сказать. Что мы видим? Первое дело — оно расследовалось четыре месяца, начало сыпаться — срочно придумали второе дело. Второе дело — тоже опять громко покричали-покричали, это дела рассыпается, белые нитки начинают растворяться. Что власти делать? Надо гнуть дальше свою линию. Вот поэтому и появляются такие планы, которые, как они рассчитывают, будут направлены на то, что, наконец, может быть, они найдут хорошее дело, по которому будет событие преступления и состав преступления. Но, как мы видим, эти все события подтверждают то, что все, что пытается сфабриковать таким образом прокуратура, СБУ, ничтожно просто и мертворожденное изначально. То есть, это фабрикация. И, кроме того, вчерашние события, которые были возле дома Виктора Владимировича, то есть изначально, когда я прибыл на место, у меня сложилось впечатление, что просто у шизофреников обострение какое-то», — заявил адвокат.

Дмитрий Лойфман говорит, что вчерашние события возле дома Виктора Медведчука — это была провокация и часть упомянутого выше плана.

«А исходя из того, как мы видим сегодняшний план, то мы понимаем, что это какая-то часть была, провокация, направленная на реализацию этого плана, который опубликован. Это была первая попытка какой-то провокации. Что будет в дальнейшем? Вчера у них ничего не получилось. Но, исходя из того, что мы видим на сегодняшний день, я думаю, что это будет продолжаться», — сказал он.

Как напоминает издание, накануне в СМИ появилась информация о том, что к дому председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука прибыли правоохранители.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич в комментарии «Першому Незалежному» заявил, что это провокация, направленная на то, чтобы запустить слух о том, что Виктор Медведчук куда-то бежит.

Ряд экспертов предполагает, что в Офисе президента составили детальный план уничтожения оппозиции. Доказательства, по их словам — разнарядка с Банковой силовикам по поводу дальнейшего преследования Виктора Медведчука и тех депутатов ОПЗЖ, которые настроены на достижение мира в Украине.

Как известно, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.

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