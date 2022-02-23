В ООН предрекли рост числа лесных пожаров по всему миру

Главное: В мире ожидается больше лесных пожаров. Рост на 30% до 2050 года.
Детали: До 2050 года число лесных пожаров в мире вырастит на 30%. Об этом говорится в отчете программы ООН по окружающей среде.
Причина – изменения климата, которые приводят к засухам, а также вырубки лесов.
Отмечается, что сегодня лесные пожары накрывают территории, которые ранее не подвергались подобной угрозе, например, арктическую тундру и тропические леса Амазонки.
Информируется: «Мы наблюдаем значительное увеличение числа пожаров в северной Сирии, северной Сибири, восточной части Австралии и Индии».
Сообщается, что возникновению масштабных пожаров содействует исчезновение прохладных влажных ночей, которые ранее помогали гасить огонь.
Выяснилось, что за последние сорок лет температура в ночное время росла быстрее, чем днем.
При этом количество теплых и сухих часов в темное время суток, достаточных для поддержания огня, увеличилось на 36%.
В тему: Исследователи выяснили, почему растения не способны остановить глобальное потепление.