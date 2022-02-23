В ООН предрекли рост числа лесных пожаров по всему миру

Главное: В мире ожидается больше лесных пожаров. Рост на 30% до 2050 года.

Детали: До 2050 года число лесных пожаров в мире вырастит на 30%. Об этом говорится в отчете программы ООН по окружающей среде.

Причина – изменения климата, которые приводят к засухам, а также вырубки лесов.

Отмечается, что сегодня лесные пожары накрывают территории, которые ранее не подвергались подобной угрозе, например, арктическую тундру и тропические леса Амазонки.

Информируется: «Мы наблюдаем значительное увеличение числа пожаров в северной Сирии, северной Сибири, восточной части Австралии и Индии».

Сообщается, что возникновению масштабных пожаров содействует исчезновение прохладных влажных ночей, которые ранее помогали гасить огонь.

Выяснилось, что за последние сорок лет температура в ночное время росла быстрее, чем днем.

При этом количество теплых и сухих часов в темное время суток, достаточных для поддержания огня, увеличилось на 36%.

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