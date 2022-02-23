Водители киевских троллейбусов пригрозили забастовкой

Главное: Сотрудники троллейбусного депо № 1 в Киеве предупредили о приостановке перевозки пассажиров с 23 февраля из-за задолженности по зарплате. В «Киевпасстрансе» сообщили, что погасили долги 22 февраля вечером.

Детали: Коллектив троллейбусного депо № 1 требует погасить задолженность за январь, а также выплатить компенсацию и аванс за февраль. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на письмо, в противном случае водители могут не выйти на маршруты.

Генеральный директор «Киевпасстранса» Дмитрий Левченко заявил в комментарии изданию, что средства для погашения зарплаты были перечислены на казначейские счета 22 февраля в 18:00, а уже в 20:00 средства начали поступать на зарплатные карточки сотрудников КП.

В пресс-службе «Киевпасстранса» задержку выплат заработной платы объяснили «техническими сложностями в пересчете финансирования со стороны распорядителей средств».

Там подчеркнули, что своевременно предоставили ответственным органам всю необходимую отчетность для своевременной выплаты заработной платы работникам.

Справка: Киевский троллейбус — самая длинная троллейбусная сеть в мире. Открыта 5 ноября 1935 года. По состоянию на 2021 год насчитывает 47 дневных маршрутов и 4 ночных маршрута, 495,6 км сети, 4 депо и 614 машин. Ежедневный выпуск составляет около 350 машин.

В тему: 16 ноября 2021 года Киевская городская государственная администрация объявила о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен.

На следующий день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что несмотря на рост цен на энергоносители, тарифы на проезд в общественном транспорте Киева до конца отопительного сезона пересматриваться не будут.