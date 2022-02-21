Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читается в опасностях

Главное: С Господом ничего не должно быть страшно, Он защитит, укрепит и утешит.

«Псалом был написан Давидом во время преследований Саулом прежде помазания в царя Израилева пророком Самуилом. Это был невероятно тяжелый период в жизни Давида, когда все отвернулись и бросили его», - рассказал архиерей.

Владыка отметил, что главная мысль, сердцевина 26 псалма – это прославление Творца, Который защищает и ограждает от бед всех верующих в Него.

«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс. 26:1).

Стать Господу Своими – вот извечная цель человека, подчеркнул митрополит Антоний. «Это значит возложить все упование на Него, черпать силы исключительно в Его силе и любви, быть верным и преданным Ему до конца, и Он воздаст сторицей», - пояснил он.

«Если радуемся общению с Богом, если блаженствуем, когда Он рядом, и стремимся к Нему больше, чем к любому другому существу, то это верный признак того, что являемся теми, кого Он защищает как Своих», - добавил управделами УПЦ

Архиерей отметил, что испытания являются спасительными для человека, они меняют его жизнь.

«Псалмы - это живительная влага, укрепляющая пища души, они необходимы, как необходимы путнику подкрепляющая силы вода и еда. Псалмы - наш завет с Богом, завет с Ним единства. Если с Господом, то ничего не должно быть страшно, Он защитит, укрепит и утешит. Бог – единственная опора, крепость и знамя», - пояснил владыка.

По его словам, читая псалмы, не надо стремиться к каким-то особым ощущениям или восторженности. «Не следует давать волю чувствам, ведь они обманчивы и преходящи. Нужно в молитве погружаться глубже чувств. Пусть воля через усилие, сопротивления и растерянность выводит нас сознательно к общению с Богом», - заключил митрополит Антоний.