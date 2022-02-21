Главные новости за 21 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 21 февраля 2022 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 13 562 человека. Умерли 127 людей.
- В Украине ожидаются кибератаки. Они прогнозируются на завтра.
- В Украине появились новые приборы фиксации нарушений ПДД. В МВД поведали их адреса.
- Американцев призвали как можно скорее покинуть Украину. Заявление сделал Государственный департамент США.
- До конца рабочей недели в Украине ожидается в меру теплая погода. Должно быть без осадков.
- В Иране разбился самолет. Он упал на город Тебриз.