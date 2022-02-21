ЕС выделит Украине немало денег в долг

Главное: Украина получит экстренную макрофинансовую помощь от ЕС. Кредиты на 1,2 миллиарда евро.

Детали: Евросоюз выделит Украине экстренную макрофинансовую помощь. В виде кредитов наша страна получит 1,2 миллиарда евро.

Совет ЕС отмечает, что деньги уйдут на укрепление стабильности в Украине.

Сообщается: «Совет завершил принятие решения сегодня, всего через 21 день после того, как Комиссия представила свое предложение».

Подчеркивается, что ЕС ускорил решение, так как нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины, а постоянные угрозы в сфере безопасности уже вызвали значительный отток капитала.

Уточняется, что макрофинансовая помощь будет иметь продолжительность в двенадцать месяцев. Она будет состоять из двух траншей.

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