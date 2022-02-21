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Новости > В Великобритании создали материал, который способен самовосстанавливаться

В Великобритании создали материал, который способен самовосстанавливаться

Александр Панько
21.02.22 14:45
276
В Великобритании создали материал, который способен самовосстанавливаться

Главное: Британские ученые рассказали о создании материала, который может идеально подойти при разработке искусственной кожи и роборук.

Детали: Исследователи из Кембриджского университета разработали самовосстанавливающиеся, биоразлагаемые, напечатанные на 3D-принтере материалы, которые могут быть полезны в мягкой робототехнике. Как сообщает Lenta.ru, ученые видят перспективы желеобразных материалов при создании искусственной кожи и роботизированных конечностей.

Новые материалы с помощью сенсоров способны обнаружить повреждения и приступить к быстрой регенерации. Процесс происходит без вмешательства специалистов и при комнатной температуре.

Ранние версии материала необходимо было нагревать для запуска процесса самовосстановления.

Специалисты добились нужного результата, когда отказались от углеродных чернил в пользу сенсоров, содержащих хлорид натрия. Так как соль растворима в наполненном водой гидрогеле, она обеспечивает равномерный канал для ионной проводимости. Добавление соли также повысило эластичность материала в три раза.

Самовосстанавливающиеся материалы очень дешевые, так как их можно легко изготовить с помощью технологии 3D-печати. Новые материалы на основе гидрогеля можно применять при создании искусственной кожи и роботизированных конечностей.

В свою очередь, как объяснил один из исследователей Дэвид Хардман, «включение мягких датчиков в робототехнику позволяет нам получать от них гораздо больше информации, например, как напряжение мышц позволяет мозгу получать информацию о состоянии наших тел».

В тему: Тогда же американские ученые создали робота, который имеет лапы для захвата предметов. При конструировании робота они вдохновлялись способностями животных, в частности, попугаев и сапсанов, с помощью которых они могут хватать и переносить различные предметы, держаться за ветки и отталкиваться от объектов при начале полета.

В конце того же года американские ученые создали робота, который имеет лапы для захвата предметов. При конструировании робота они вдохновлялись способностями животных, в частности, птиц.

А в Китае исследователи разработали роборуку, конструкция которой позаимствована у щупалец осьминога и хобота слона.

Тэги: Великобритания, наука, материал, британские ученые, кожа, 3D-принтер, восстановление, технологии, Кембридж

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