Деньги украинцев нашли в одном из крупнейших банков Швейцарии

Главное: Утечка данных из швейцарского банка Credit Suisse свидетельствует о наличии в нем многомиллионных счетов 2,5 тысячи украинцев, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Павла Фукса, Романа Насирова и Павла Лазаренко.

Детали: 2,5 тыс. украинцев, среди которых Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Павел Фукс, Роман Насиров и Павел Лазаренко, оказались клиентами швейцарского банка Credit Suisse. Как сообщает Слідство.Інфо, такая информация содержится в данных под названием SuisseSecrets, которые охватывают более 18 тыс. счетов на более чем $100 млрд, открытых за последние 70 лет.

Так, олигарх Ринат Ахметов преимущественно делил свои счета с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы, SCM. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.

Адвокаты SCM объяснили, что счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом.

У Игоря Коломойского был один счет на свое имя, на котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году.

Сам Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Бизнесмен Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году. Спустя год на его счету лежали 17 млн франков. К моменту публикации бизнесмен не прокомментировал счет.

Олег Бахматюк, владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming, имел около десяти аккаунтов, один из которых насчитывал более 200 млн. франков в 2008 году. Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming назвали эти счета «остатками наличных денег на счете компании, к которым не имеет доступа ни один акционер».

У экс-председателя Службы безопасности Валерия Хорошковского было три счета. Он был клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 гг. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 млрд франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.

Сам Хорошковский данную информацию опроверг. «У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все», — заявил он в комментарии журналистам.

Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015-2018 гг Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 г за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.

В момент публикации журналисты не получили комментарий Насирова.

В данных нашлись и аккаунты бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Которого Всемирный банк в 2007 году включил в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.

Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух счетах, открытых в 1997 г. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 г, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.

Первый счет он делил вместе с ближайшим советником и товарищем Петром Кириченко. В 2003 г этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.

На втором счету в 2003 году было более 45 тысяч франков.

Справка: Credit Suisse — второй по величине банк Швейцарии, был основан в 1997 году (предшественник в 1856 году). По состоянию на конец 2018 года чистая прибыль составила 2,02 млрд швейцарских франков. Credit Suisse Group предлагает банковские услуги частным клиентам, управление инвестициями и услуги по управлению активами.

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