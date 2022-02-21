«Поздравляем в родной Украине»: стали известны новые подробности похищения судьи Чауса

Главное: Бывший киевский судья Николай Чаус утверждает, что во время похищения из Кишинева его везли через границу несколькими машинами и лодкой.

Детали: 3 апреля 2021 года бывшего судью Николая Чауса похитили, когда он возвращался домой вместе с охранником и сыном домой после тренировки и покупки продуктов. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на показания пострадавшего и заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, данных ими в августе-сентябре 2021 года следователям СБУ, когда охранник подходил к автомобилю, на него набежали 5-7 мужчин в масках, кепках и черной одежде, повалили на землю и начали избивать.

Одновременно другая группа лиц схватила Чауса. Сумку, висевшую у экс-судии на плече, нападавшие выбросили на месте (ее подобрал сын), насильно затащили двух мужчин в микроавтобус, связали и увезли в неизвестном направлении.

В целом, по словам Чауса, в машине было 15 человек — они ничего не объясняли и не говорили между собой.

Впоследствии охранника выбросили связанным на обочине в Кишиневе.

А судью дважды (примерно каждые 30 мин езды) пересаживали в другой автомобиль.

Затем ему сделали два укола, после которых Чаус почувствовал сильное послабление в мышцах.

Ориентировочно через час-полтора похитители остановились в третий раз. Вокруг была дикая местность. Чаусу дали попить воды, сходить в туалет и из рук покормили варениками.

Затем с непрозрачной маской и мешком на голове и связанными руками он снова ехал в каком-то автомобиле.

Следующий этап дороги преодолели на резиновой весельной лодке. Вместе с судьей в нее сели двое мужчин. Плыли они недолго, минут 10. На вопрос Чауса один из похитителей сообщил, что они переплывали Южный Буг.

Когда лодку пришвартовали на другом берегу, похититель приветливо сказал: «Поздравляем в родной Украине».

Затем экс-судью снова посадили в авто и ехали около 4-5 часов. В конце концов, машина заехала на какую-то огороженную территорию с воротами, и Чауса завели в здание. Здесь он провел свои первые две ночи в неволе, маску с лица ему снимать не разрешили.

В тему: 30 июля одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. При этом он находился в одних трусах. Впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Впоследствии его в Феофании задержали сотрудники НАБУ.

4 августа в ходе закрытого заседания Высшего антикоррупционного суда экс-судья Николай Чаус заявил, что является потерпевшим — его не убили лишь потому, что он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Тогда же суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Впоследствии он в ходе суда он заявил, что четыре месяца просидел в маске в каком-то подвале. По его мнению, подробности его похищения могут всколыхнуть общество.