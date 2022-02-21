В день исторической победы своих хоккеистов на Олимпиаде финны вспомнили об Украине

Главное: В Финляндии историческую победу над Россией в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 посвятили Украине.

Детали: В заключительный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине 20 февраля состоялся финал хоккейного турнира, в котором сборная Финляндии одержала победу над действующими чемпионами из Олимпийского комитета России со счетом 2:1. Сразу после поединка на странице популярного финского хоккейного сообщества Hockey Dreams в Facebook появился пост, посвященный Украине.

«Это для тебя, Украина. Оставайся сильной», — сказано в подписи к новости о победе.

Отметим, что сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею.

В тему: 20 февраля 2022 года в Пекине завершились XXIV зимние Олимпийские игры.

Украина с одной серебряной медалью, которую получил лыжный акробат Александр Абраменко, разделила в неофициальном медальном зачете 25 место с Испанией.