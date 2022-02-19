Николай Тищенко проверил бомбоубежища Киева, пока Кличко был в Мюнхене

Народный депутат, замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко проверил состояние бомбоубежищ столицы. В это время мэр Киева Виталий Кличко в Мюнхене встречался с представительницей белорусской оппозиции Светланой Тихоновской.

Как пишут СМИ, народный депутат Николай Тищенко начал с центрального убежища на улице Симеренко, где должны кроме местных жителей укрываться и руководители микрорайона.

Он предложил местной жительнице поучаствовать в инспекции. Зайдя внутрь убежища, она засомневалась, что укрытие предназначено для простых граждан, но депутат заверил, что это не так, поскольку убежище вмещает до 400 человек.

Тищенко остался доволен качеством консерв и галет, попробовав их. Удовлетворило его и качество технической воды, запасы которой рассчитаны на трое суток. Также нардеп проверил автомомную систему очистки воздуха.

«Мы не хотим войны, но мы готовы к любым вызовам в мире. Мы никого не боимся, не паникуем и работаем», - рассказал Тищенко PavlovskyNEWS.

Отметим, что у Николая Тищенко появилась новая поговорка: «Мы не Гордоны, семью не вывезли за кордоны».

Кроме этого, народный депутат в рамках инспекции посетил и проверил состояние Киевской гимназии восточных языков, которая находится в Святошинском районе столицы. Ночью 14 февраля там вспыхнул пожар, с огнём боролись 60 пожарных.

Таким образом, как показали журналисты, хозяйством столицы вынужден заниматься Тищенко, пока Кличко разыгрывает свои политические интриги.