Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Николай Тищенко проверил бомбоубежища Киева, пока Кличко был в Мюнхене

Николай Тищенко проверил бомбоубежища Киева, пока Кличко был в Мюнхене

Автор: «Фраза»
18.02.22 22:41
185
Николай Тищенко проверил бомбоубежища Киева, пока Кличко был в Мюнхене

Народный депутат, замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко проверил состояние бомбоубежищ столицы. В это время мэр Киева Виталий Кличко в Мюнхене встречался с представительницей белорусской оппозиции Светланой Тихоновской.

Как пишут СМИ, народный депутат Николай Тищенко начал с центрального убежища на улице Симеренко, где должны кроме местных жителей укрываться и руководители микрорайона.

Он предложил местной жительнице поучаствовать в инспекции. Зайдя внутрь убежища, она засомневалась, что укрытие предназначено для простых граждан, но депутат заверил, что это не так, поскольку убежище вмещает до 400 человек.

Тищенко остался доволен качеством консерв и галет, попробовав их. Удовлетворило его и качество технической воды, запасы которой рассчитаны на трое суток. Также нардеп проверил автомомную систему очистки воздуха.

«Мы не хотим войны, но мы готовы к любым вызовам в мире. Мы никого не боимся, не паникуем и работаем», - рассказал Тищенко PavlovskyNEWS.

Отметим, что у Николая Тищенко появилась новая поговорка: «Мы не Гордоны, семью не вывезли за кордоны».

Кроме этого, народный депутат в рамках инспекции посетил и проверил состояние Киевской гимназии восточных языков, которая находится в Святошинском районе столицы. Ночью 14 февраля там вспыхнул пожар, с огнём боролись 60 пожарных.

Таким образом, как показали журналисты, хозяйством столицы вынужден заниматься Тищенко, пока Кличко разыгрывает свои политические интриги.

Тэги:

Комментарии

Статьи

19.02.22 11:44

Закончится ли обострение на Донбассе в феврале 2022 большой войной? Обновляется

Автор: Александр Панько

Дайджест

Что делать в случае вторжения и чрезвычайной ситуации: советы КГГА
19.02.22 01:22

Что делать в случае вторжения и чрезвычайной ситуации: советы КГГА

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.02.22 11:13

Американцы при помощи нанотехнологий сумели существенно укрепить бетон
19.02.22 10:46

Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
19.02.22 05:21

Всемирный день защиты морских млекопитающих: какой праздник отмечается 19 февраля
18.02.22 22:15

Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня
18.02.22 19:11

В центре Донецка взоравли армейский уазик
18.02.22 19:00

Главные новости за 18 февраля 2022 года
18.02.22 16:54

Столичные власти создали памятку на случай чрезвычайной ситуации, взрывов домов и эвакуации
18.02.22 16:42

Путин выдвинул ультиматум Украине
18.02.22 16:29

Украинцам озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом
18.02.22 16:18

НБУ готовится принять миллиарды от семьи Назарбаева и российского инвестиционного фонда Baring Vostok, – СМИ
19.02.22 10:46

Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
18.02.22 22:15

Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня
18.02.22 19:11

В центре Донецка взоравли армейский уазик
18.02.22 19:00

Главные новости за 18 февраля 2022 года
18.02.22 16:54

Столичные власти создали памятку на случай чрезвычайной ситуации, взрывов домов и эвакуации
18.02.22 15:59

Жителей «ДНР» массово эвакуируют в Россию
18.02.22 15:23

Министр обороны рассказал, как за два года удастся отказаться от призыва в армию
18.02.22 11:59

Россия объявила учения с запуском крылатых ракет под руководством Путина
18.02.22 11:32

Вторая украинская спортсменка попалась на допинге в Пекине
17.02.22 22:31

Олимпиада-2022: Итоги тринадцатого дня
15.02.22 11:46

По данным соцсетей, чтобы приблизиться к Путину, нужно несколько раз сдавать анализ кала
12.02.22 18:52

Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер
15.02.22 16:17

«Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании
14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
15.02.22 12:54

Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР
17.02.22 00:01

Популярная туристическая страна решила переименовать свою столицу
12.02.22 21:44

Олимпиада-2022: итоги восьмого дня
13.02.22 11:14

Ученые предложили революционный способ быстро долететь до Марса
18.02.22 10:48

Молдавский пилот написал в небе у границы Украины слово «расслабьтесь»
13.02.22 05:20

Всемирный день радио: какой праздник отмечается 13 февраля
Фото и Видео
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
Шурич и Бутусов подрались в прямом эфире
В центре Донецка взоравли армейский уазик
В центре Донецка взоравли армейский уазик
Российский спортсмен заставил украинского комментатора извиняться в прямом эфире
Российский спортсмен заставил украинского комментатора извиняться в прямом эфире
У греческого побережья горит и взрывается круизный лайнер
У греческого побережья горит и взрывается круизный лайнер
Группа из Японии невероятно красиво исполнила гимн Украины
Группа из Японии невероятно красиво исполнила гимн Украины
В центре Киева ФОПы набросились на полицейских
В центре Киева ФОПы набросились на полицейских
Над российским посольством в Киеве заметили загадочный дым
Над российским посольством в Киеве заметили загадочный дым
На Олимпиаде в Пекине произошел невеселый курьез
На Олимпиаде в Пекине произошел невеселый курьез
«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез
«Продам гараж на Соломе»: в прямой трансляции с Майдана произошел очередной курьез
Опубликовано видео прогулки Ахметова по Мариуполю
Опубликовано видео прогулки Ахметова по Мариуполю
fraza.com
Новости блогосферы
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.