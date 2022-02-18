Кролик проник в самый центр одного из самых защищенных в мире зданий

Главное: В самое сердце Пентагона проник кролик. Как он проник в одно из самых защищенных зданий в мире, доподлинно неизвестно.

Детали: В открытом дворе, расположенном в самом центре штаб-квартиры Министерства обороны США, заметили кролика. Как сообщает Lenta.ru, пока неизвестно, как именно он туда попал через пять фасадов.

По некоторым данным, животное могли сбросить ястребы, которые гнездились на одном из деревьев.

В тему: Как сообщали СМИ, это не первое проникновение в Пентагон. В начале февраля на территорию американского ведомства прокралась курица. Сообщалось, что военные ее поймали и передали зоозащитникам. Курица будет жить в приюте, пока ей не найдут хозяев.