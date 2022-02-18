Стало известно, какой браузер – самый популярный в мире

Главное: Появился список популярности браузеров в мире. Самый популярный – Google Chrome.

Детали: Браузер Google Chrome является самым популярным в мире. Как сообщают эксперты StatCounter, им пользуются 65,38% пользователей компьютеров и ноутбуков.

Далее по популярности идут такие браузеры: Apple Safari (9,84%), Microsoft Edge (9,54%), Mozilla Firefox (9,18%) и Opera (3%).

Что касается мобильный браузеров, то цифры выглядят так: Google Chrome (62,06%), Safari (26,71%) и Samsung Interne (5,26%). При этом остальные браузеры не дотягивают до отметки в 2%.

В тему: Как оказалось, браузер Firefox могут скоро закрыть.