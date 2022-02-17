Депутаты легализовали криптовалюту в Украине

Главное: Депутаты Украины проголосовали во втором чтении и в целом за обновленный закон «О виртуальных активах», который должен обеспечить регулирование операций с криптовалютами и их легализацию на территории страны.

Детали: Верховная Рада Украины приняла закон № 3637 «О виртуальных актах» с предложениями президента Владимира Зеленского. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, за соответствующий документ проголосовали 272 народных депутата.

Закон запустит легальный рынок виртуальных активов в Украине. Согласно изменениям, регулировать рынок виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам.

Она, в частности, будет:

— формировать и реализовывать политику в области виртуальных активов;

— будет определять порядок оборота виртуальных активов;

— выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

— осуществлять надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

«Новый закон — это дополнительные возможности для развития бизнеса в нашей стране. Иностранные и украинские криптокомпании смогут работать легально, а украинцы получат удобный и защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов. Участники рынка получат правовую защиту и возможность принимать решения на основе открытых консультаций с государственными органами. Появится прозрачный механизм инвестирования в новый класс активов», — объяснил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также отмечается, что команда министерства сейчас работает над соответствующими изменениями в Налоговый и Гражданский кодексы Украины для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

В Минцифре напомнили, что Украина входит в топ-5 стран мира по количеству пользователей криптоактивов.

В тему: В 2021 году более шести сотен украинских чиновников задекларировали криптовалюту на общую сумму 46 тыс. 351 биткоинов. В эквиваленте это составляет почти 75 млрд грн. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не исключает, что таким образом чиновники могут отмывать нелегальные доходы.