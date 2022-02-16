В одном из СИЗО Закарпатья произошло громкое ЧП

Главное: Двое мужчин сбежали из СИЗО на Закарпатье. Они напали на конвоира и дежурного.

Детали: Минувшей ночью на Закарпатье произошло громкое ЧП. О нем сообщает полиция.

Как стало известно, двое мужчины (жители города Виноградово) 29-летние Владислав Танчинец и Анатолий Спиров совершили побег из СИЗО.

Они напали на дежурного и конвоира.

Сейчас их поисками заняты все наряды полиции региона, а также соответствующие мероприятия проводят оперативные подразделения.

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