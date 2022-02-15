Киевский метрополитен в часы-пик закрыл билетные кассы на шести станциях

Главное: На шести станциях Киевского метрополитена в часы-пик перестанут работать билетные кассы.

Детали: В вечерние и утренние часы вестибюли шести станций столичного метрополитена будут работать в автоматизированном режиме. Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», кассы не будут работать на станциях «Житомирская» (вест. № 1), «Нивки» (вест. № 2), «Почайна» (вест. № 2), «Ипподром» (вест. № 1), «Харьковская» (вест. № 1) и «Бориспольская» (вест. № 2).

Для приобретения разовых qr-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы «Киев Цифровой».

На предприятии также напомнили, что оплатить проезд можно с помощью приложения «Киев цифровой» и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

В тему: 26 января 2022 года мэр Киева Виталий Кличко заявил о «четком плане» действий у столичных властей на случай российского вторжения, согласно которому главным бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен.