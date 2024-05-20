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Новости > Вячеслав Лысенко: подпольное казино и колл-центр в Киеве открыл совладелец СЕО Club, - пишут СМИ

Вячеслав Лысенко: подпольное казино и колл-центр в Киеве открыл совладелец СЕО Club, - пишут СМИ

Автор: «Фраза»
20.05.24 15:41
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Вячеслав Лысенко: подпольное казино и колл-центр в Киеве открыл совладелец СЕО Club, - пишут СМИ

Совладелец СЕО Club Ukraine Вячеслав Лысенко якобы открыл в Киеве под прикрытием клуба подпольное казино и мошеннический колл-центр. Как пишет сайт Проблематик, правоохранители следили за Вячеславом Лысенко 8 месяцев.

Также издание сообщает следущее:

«Во время обыска 30 апреля в бизнес-центре Вячеслава Лысенко по адресу ул. Дегтяревская 33В правоохранители обнаружили казино, где подпольно играли в азартные игры депутаты и элита Киева. Также был разоблачен колл-центр, обманывавший на деньги граждан Чехии, Германии и Украины. Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр — на четвертом. Детективы Бюро провели ряд обысков по адресу расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

В правоохранительных органах подозрение по этому делу получил Слепуха Михаил Сергеевич. Он является директором в двух компаниях, принадлежащих акционеру логистической компании Meest China, члену наблюдательного совета CEO Club Ukraine Вячеславу Лысенко. Сам Лысенко сбежал за границу.

В то же время при обыске жилья одного из фигурантов было изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода и он не смог объяснить происхождение денег. Также на четвертом этаже того же здания был обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.

Пострадавшим звонили по телефону и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась. В ходе обыска было изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.

По данному факту детективы БЭБ приступили к досудебному расследованию уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Справка. Вячеслав Лысенко: украинский миллионер, сделавший состояние на «китайском нашествии» и торговле контрафактом. Широко разрекламированный бизнесмен любит делиться своими знаниями и опытом, не забывая забыть про свои достижения и упомянуть позитивные личные качества. Обвиняется в излишней саморекламе, введении в заблуждение общественности и обогащении на схемах по наводнению украинского рынка сомнительными китайскими товарами и контрабанде. Вячеслав Викторович Лысенко известен в качестве основателя компании «Укр-Китай Коммуникейшин», обеспечивающей логистику из «Поднебесной» в нашу страну. Позиционирует себя в качестве эксперта по экономическим вопросам, общественного деятеля, мецената и бизнес-наставника.

В родных Черкассах Вячеслав Лысенко начинал с бартерных сделок, занимался торговлей нефтепродуктами, производством паркета, логистикой и реализацией удобрений.

Вячеслав Лысенко не любит говорить о первоначальном этапе накопления капиталов, что дает полагать, что страницы биографии «позитивного миллионера» в 90-е годы были омрачены типичными явлениями Украины тех лет — коррупцией, бандитскими разборками и работой по «серым» схемам.

Миллионер признается, что на первых порах ему было крайне сложно, однако он, путем проб и ошибок, смог наработать нужные контакты и наладить нужные схемы успешной работы с Китаем.

В период с 2006 по 2013 год Лысенко издавал журнал «Укр-Китай Коммуникейшин». В настоящий момент активно публикуется. Считается экспертом во внешнеэкономической отрасли. Дает советы по работе с Китаем и знакомит со спецификой крупнейшего рынка мира.

Вячеслав Лысенко считается человеком, который может быстро «выйти» на дипломатов, чиновников и бизнесменов в Китае и «решить» многие бизнес-вопросы.

С 2017 года Лысенко активно работает над продвижением своего образа мецената и бизнес-коуча. Является членом наблюдательного совета CEO CLUB UKRAINE, а также соучредителем Бизнес-клуба молодых предпринимателей, объединяющего более 300 бизнесменов возрастом до 35 лет со всей страны.

Вячеслав Лысенко является одним из спонсоров Федерации рукопашного боя, Федерации Дзю-дзюцу и ряда детских и взрослых спортивных соревнований.

Вячеслав Лысенко не считается скандальной фигурой и не разу не был фигурантом публичных инцидентов. Однако, несмотря на тщательно выверенный образ современного, честного, прогрессивного и социально ответственного предпринимателя, Вячеслав Лысенко часто критикуется общественностью.

Китайские товары, особенно те, что заказывают крупными оптовыми партиями, часто отличаются низким качеством и являются бракованными. Отметим, что сам Лысенко также вынужден признать, что товары, заказанные его компанией, часто приходили в негодном виде. Однако, он уверяет, что сейчас все заказы приходят из КНР чуть ли не в идеальном качестве. Его покупатели заявляют, что интернет-магазин Meestchina очень сильно испортился в последнее время, поскольку товары теряются, а люди жалуются, скандалят и едва могут решить возникшие проблемы.

В настоящий момент крупнейшими активами Вячеслава Лысенко являются ресурсы meest.cn и ukr-china.com. Отзывы о сайтах в прямом смысле являются «ужасными». Отыскать смешанные или хорошие отзывы о работе проектов миллионера почти невозможно. Клиенты обвиняют бизнес-гуру и его подчиненных в недобросовестности. Так, заказанные товары из Китая приходится ждать «невероятно долго». Клиенты обвиняют структуры «Укр-Китай Коммуникейшн» в мошенничестве и умышленном введении в заблуждение заказчиков.

В Интернете можно найти множество историй о том, как клиенты Лысенко пытаются вернуть свои деньги за посылки из Китая, что им удается сделать при подключении юристов и часто после обращения к правоохранителям. Заказчики Лысенко открыто называют его «вором», а подчиненных хамами и обманщиками. Репутация компании не выдерживает критики и является одной из худших в современной Украине.

Вячеслав Лысенко и его компания «Укр-Китай Коммуникейшин» называются одними из крупнейших поставщиков контрабанды из Китая в Украину. Бывшие и нынешние сотрудники компании, на условиях анонимности, делятся рассказами о жесткой дисциплине в офисах, слежке, атмосфере контроля и любви Лысенко к высокопарности, которой прикрывается эксплуатация сотрудников. Сам Вячеслав Лысенко часто критикуется за излишнюю саморекламу, личные и профессиональные взгляды. Имеет репутацию поверхностного человека, который скрывает правду о своей жизни, работе и всячески избегает деталей при общении с представителями общественности и прессы.

Вячеслав Лысенко, состояние которого является его личным секретом, общепризнанно считается долларовым миллионером. Стоимость его активов превышает 10 миллионов долларов. Владеет объектами недвижимости, авто и предметами роскоши.

Тэги: Вячеслав Лысенко, Михаил Слепуха

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