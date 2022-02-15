Главные новости за 15 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 15 февраля 2022 года.

- В Украине коронавирусом заболели 29 724 человека. Умерли 305 людей.

- Россия признала так называемые ДНР и ЛНР независимыми государствами. Сделала это Государственная дума страны.

- Стало известно, как президент РФ Владимир Путин относится к возможному нападению на Украину. Как оказалось, он шутит.

- Суточное число авто в Киеве пересчитали. Максимально было 1,13 миллиона единиц.

- Китайские ученые испытывают сеть 6G. Они смогли передать рекордный массив информации.

- Умер спортивный журналист Евгений Панкратов. Он работал в журнале «Футбол».