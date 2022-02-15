Депутаты ввели уголовную ответственность за антисемитизм в Украине

Главное: Депутаты приняли во втором чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Детали: Верховная Рада Украины унормировала положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», которым законодательно урегулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма и его проявления в Украине. Как сообщает пресс-служба парламента, законопроект № 5110 вносит изменения в ст. 161 Уголовного кодекса в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Согласно документу, за такие проявления предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 — 8500 гривен) или ограничения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, связанные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 — 17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В тему: 14 октября 2020 года неизвестные развернули баннер с антисемитскими лозунгами у здания Офиса президента Украины.