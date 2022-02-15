Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Главное: Россия признала так называемые ДНР и ЛНР независимыми государствами. Сделала это Государственная дума страны.

Детали: Государственная дума России фактически определила самопровозглашенные ДНР и ЛНР независимыми странами. Местные депутаты проголосовали за проект постановления об их признании, который поддержал 351 парламентарий.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что данный документ незамедлительно направят президенту Владимиру Путину.

Он сказал: «Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств».

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