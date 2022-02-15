Завтра в Украине впервые пройдет День единства: что нужно знать

Главное: Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 г Днем единения. В этот день поднимут государственный флаг на домах и сооружениях во всех населенных пунктах Украины.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по консолидации украинского общества. Как сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с указом № 53/2022 от 14 февраля, 16 февраля 2022 года объявляется в Украине Днем единения.

В этот день надлежит:

— поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

— исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;

— провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кроме того, в указе Зеленский поручил Кабинету министров поднять зарплаты военным на 30% с 1 марта, а также на 20% пограничникам и служащим Нацгвардии.

Кроме того, президент поручил создать информационную платформу «UAразом», на которой будут разъяснять повестку дня касательно возможной войны с Россией и новости о подготовке к боевой готовности украинской армии.

В конце указа Зеленский принял решение ускорить формирование отрядов территориальной обороны и повысить рекрутинг среди населения.

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