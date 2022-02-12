Зеленский по беспределу закрыл последний оппозиционный телеканал

Главное: СНБО Украины ввело санкции против телеканала «НАШ» сроком на 5 лет.

Детали: На заседании СНБО в Харькове было принято решение ввести санкции против телеканала «НАШ». Сроком на 5 лет. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Глава СНБО Данилов на вопрос о причинах санкций ответил, что их ввели с подачи СБУ. Никаких других причин не озвучил.

Телеканал уже начали отключать из кабельной сети телевидения.

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