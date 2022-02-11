Управделами УПЦ рассказал, как доверие Богу помогает сохранить спокойствие во время тревожных слухов

Главное: В сердце, наполненном любовью и доверием Богу, нет места для страха и паники. Господь никогда не оставит любящих Его.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vesti.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Страх — это убийца жизни. Когда он крепко оседает в сердцах, люди моментально теряют нить происходящего. У них все валится из рук, мысли пребывают в постоянном хаосе, а отчаяние сменяется новым отчаянием. Назвать такое состояние полноценной жизнью крайне сложно. Более того, оно ведет к самому настоящему саморазрушению — как на уровне отдельного человека, так и целого государства», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что в результате панических настроений разрушается не только душевный мир внутри, но и основы благополучия общества.

«Сейчас над нашими головами проносится волна очередных слухов и предположений. Это происходит в крайне непростой период, когда нам приходится иметь дело с целым рядом серьезных проблем в различных сферах жизнедеятельности общества. Учитывая данный аспект, можно смело сказать — поддаться панике и унынию означает сыграть против себя. Сыграть против мирного состояния души, общественной стабильности и благосостояния нашей общей Отчизны», — сказал управделами УПЦ.

Он обратил внимание, что следование манипуляциям и излишняя тревожность всегда отдаляет человека от Бога.

«Бог никогда не оставляет тех, кто уповает на Его милость и защиту. В данном контексте мне вспоминаются простые и то же время глубокие слова преподобного Паисия Святогорца: «Веди себя просто и с полным доверием Богу. Возлагая на Бога свое будущее и свое упование, мы, некоторым образом, обязываем Его нам помочь. Знаете, как все меняется, если иметь доверие Богу? Иметь Бога своим союзником — шуточное ли дело? Для Бога нет затруднительных положений, Ему нетрудно найти выход из любой ситуации. Для Бога все просто...», — напомнил владыка.

Управделами УПЦ призвал учиться всегда чувствовать себя в руках Бога.

«Тогда в наших сердцах никогда не найдется места для страха, паники или уныния. Поскольку они будут заполнены любовью к Господу и уверенностью в завтрашнем дне», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Священник УПЦ объяснил, что такое Иисусова молитва.