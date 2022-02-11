Священник УПЦ объяснил, что такое Иисусова молитва

Главное: В Иисусовой молитве заключено все Православное вероучение, ее важно читать всем православным христианам.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«Иисусова молитва — особая практика духовных упражнений в Православной Церкви. Если человек берет благословение читать Иисусову молитву, он должен это делать под руководством своего духовного наставника, который будет следить за состоянием человека. Для человека, который берется осуществлять этот духовный подвиг это требует особых духовных усилий», — объяснил священник.

Отец Нестор подчеркнул, что читать Иисусову молитву желательно всем православным христианам — не только монахам и священникам.

Иисусова молитва кратко звучит: «Господи, помилуй». Другая ее форма: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

«В этой молитве есть все: мы называем Иисуса Христом, то есть Мессией, Которого предсказывал Ветхий Завет; мы называем Его своим Господом, нашим Владыкой, Творцом, Богом, называем Его Сыном Божиим — исповедуем вероучение о Святой Троице, и просим Его о милости — признаем себя грешными, и просим, чтобы Господь нас помиловал и простил», — поделился отец Нестор Коломиец.

Он обратил внимание, что в Иисусовой молитве человек просит Господа простить грехи, которые постоянно совершает.

«Мы постоянно, ежеминутно, ежесекундно согрешаем перед Богом, просто не замечаем этих повседневных грехов. Мы совершаем их не только делом, но и словом, и мыслью. Совершая молитву, мы просим, чтобы Господь нас сохранил от искушений и соблазнов, и чтобы те грехи, которые мы совершили, Господь нам простил», — подытожил протоиерей Нестор Коломиец.

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