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Новости > Священник УПЦ рассказал, как молиться за неверующих и некрещенных

Священник УПЦ рассказал, как молиться за неверующих и некрещенных

Александра Кудрявцева
10.02.22 16:22
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Священник УПЦ рассказал, как молиться за неверующих и некрещенных

Главное: Общая молитва в храме за неверующих, которые не были крещены или инославных — не происходит, но в тоже время не запрещаются личные молитвы за таких умерших.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Бытует не очень правильное мнение, что православная молитва уделяется только православным. Скорее нужно сказать, что участие в Таинствах Православной Церкви могут принимать только православные. Причащаться, исповедоваться, венчаться, собороваться в православном храме могут только крещёные в Православной Церкви», — объяснил отец Сергий.

Священник отметил, что Православная Церковь имеет много молитвословий, в которых могут участвовать некрещеные люди.

«Потому что степень воцерковления, тем более в постатеистический период, это очень сложная тема и нельзя провести чёткой грани, кто более или менее воцерковлен», — добавил он.

Протоиерей Сергий напомнил слова Блаженного Августина, что «хорошо с человеком говорить о Боге, но ещё лучше, с Богом говорить о человеке».

«Поэтому наши молитвы в храме могут охватывать даже тех, кто не пришел в храм, особенно — живых, которые могут исправить свою жизнь. Если же говорим о церковной молитве за неверующих, которые не были крещены или инославных, которые не принадлежали к Православной Церкви, то общая молитва за таких людей в храме не уделяется, но в тоже время не запрещаются личные молитвы за этого человека», — подчеркнул настоятель Свято-Воскресенского храма.

В Центре информации УПЦ также отметили, что в Православной Церкви нельзя заказать панихиду об умершем некрещеном родственнике. Но существует древняя традиция: в память об умершем человеке — вне зависимости от его вероисповедания — раздавать милостыню. Это приносит пользу душе умершего.

В тему: Священник УПЦ объяснил, какие молитвы защищают от беды.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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