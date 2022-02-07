В одном из сел Львовской области случились удивительные роды

Главное: Необычные роды случились во Львовской области. Женщина родила в разные дни.

Детали: В одном из сел Львовской области произошли необычные роды. О них поведал Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что местная жительница сначала родила девочку дома, а потом, на следующие сутки, мальчика, но уже в роддоме.

Фельдшер, приехавшая не вызов, поведала, что, когда она приехала в село, то первый ребенок почти родился, а в родах помогала бабушка.

Отмечается, что роженицу везли в роддом одним автомобилем, а новорожденную девочку вместе с медиками доставляли на другой машине.

Врачи пояснили, что мальчик был в ягодичном положении, поэтому родился позже.

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