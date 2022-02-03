Гвоздик принял дерзкий вызов Усика и уже на днях они могут сразиться друг с другом в Турции

Главное: Известный украинский боксер Александр Гвоздик принял футбольный вызов от коллеги Александра Усика, пообещавшего выйти на поле за житомирское «Полесье» на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022.

Детали: Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик вылетел в Турцию вместе с президентом футбольного клуба «Металлист» из Харькова Александром Ярославским. Как сообщает пресс-служба команды, он выразил желание выступить за харьковчан на товарищеском турнире Winter Cup 2022, который пройдет с 3 по 12 февраля в Белеке.

Таким образом, он принял вызов другого легендарного бойца, Александра Усика.

Отметим, что кроме «Металлиста», в соревновании также примут участие ровенский «Верес», одесский «Черноморец» и «Полесье» из Житомира.

Стартовый матч Winter Cup 2022 между «Полесьем» и «Вересом» перенесен на 4 февраля.

В тему: 30 января 2022 года чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик заявил, что присоединился к футбольному клубу «Полесье» из Первой лиги украинского первенства в качестве игрока на товарищеском турнире в Турции.