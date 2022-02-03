Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Гвоздик принял дерзкий вызов Усика и уже на днях они могут сразиться друг с другом в Турции

Гвоздик принял дерзкий вызов Усика и уже на днях они могут сразиться друг с другом в Турции

Александр Панько
03.02.22 20:57
153
Гвоздик принял дерзкий вызов Усика и уже на днях они могут сразиться друг с другом в Турции

Главное: Известный украинский боксер Александр Гвоздик принял футбольный вызов от коллеги Александра Усика, пообещавшего выйти на поле за житомирское «Полесье» на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022.

Детали: Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик вылетел в Турцию вместе с президентом футбольного клуба «Металлист» из Харькова Александром Ярославским. Как сообщает пресс-служба команды, он выразил желание выступить за харьковчан на товарищеском турнире Winter Cup 2022, который пройдет с 3 по 12 февраля в Белеке.

Таким образом, он принял вызов другого легендарного бойца, Александра Усика.

Отметим, что кроме «Металлиста», в соревновании также примут участие ровенский «Верес», одесский «Черноморец» и «Полесье» из Житомира.

Стартовый матч Winter Cup 2022 между «Полесьем» и «Вересом» перенесен на 4 февраля.

В тему: 30 января 2022 года чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик заявил, что присоединился к футбольному клубу «Полесье» из Первой лиги украинского первенства в качестве игрока на товарищеском турнире в Турции.

Тэги: футбол, Харьков, ФК Металлист, Турция, Житомир, бокс, спорт, Александр Ярославский, Александр Усик, курьезы, Александр Гвоздик, ФК Верес

Комментарии

Статьи

02.02.22 12:29

Молдова и Приднестровье: исторический аспект и славянские корни

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Чипирование от Илона Маска: почему это опасно?
03.02.22 18:58

Чипирование от Илона Маска: почему это опасно?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.02.22 19:53

В Николаеве на территории воинской части нашли повешенного морпеха
03.02.22 19:00

Главные новости за 3 февраля 2022 года
03.02.22 18:46

Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне
03.02.22 17:50

Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно всегда быть готовым к смерти
03.02.22 17:30

На Буковине закрыли старинный храм УПЦ в Хотинской крепости
03.02.22 17:15

Священник УПЦ рассказал, чем заняты ангелы во время богослужения в храме
03.02.22 16:51

Россия перебросила в Беларусь наибольшее число войск со времен «холодной войны»
03.02.22 16:16

Первая страна ЕС начинает лечить коронавирус таблетками
03.02.22 15:43

У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
03.02.22 15:19

Ученые сделали неожиданное открытие о распространении коронавируса
03.02.22 19:00

Главные новости за 3 февраля 2022 года
03.02.22 15:43

У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
03.02.22 14:15

В Минобороны объяснили, почему решили отменить призыв в армию
03.02.22 13:51

Нардеп Трухин прокомментировал скандальное видео с места ДТП
03.02.22 12:35

В «Киевстаре» произошел масштабный сбой
03.02.22 11:05

Индекс Биг Мака заставил украинцев крепко призадуматься
03.02.22 09:29

Коронавирус в Украине: 39 620 заболевших и 210 погибших
03.02.22 09:06

Американские войска могут быть направлены в Украину
03.02.22 05:51

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой: какой праздник отмечается 3 февраля
02.02.22 19:58

Омикрон скоро вытеснит Дельту, — Минздрав
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
02.02.22 12:03

Украинцы бросились активно скупать валюту
02.02.22 11:51

Стало известно о небывалой пользе яблок
02.02.22 12:25

Штаты готовы вступиться за Украину. В случае необходимости
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
02.02.22 00:01

Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
Фото и Видео
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой
ДТП в Польше: разбился украинский автобус
ДТП в Польше: разбился украинский автобус
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.