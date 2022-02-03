Главные новости за 3 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 3 февраля 2022 года.
- Коронавирусом в Украине заболели 39 620 людей. Умерли 210 больных.
- Курс гривны начал падать. Доллар и евро растут в цене.
- В начале следующей недели украинцев ждет потепление. Ожидаются осадки.
- У оператора мобильной связи «Киевстар» произошел масштабный сбой. Клиентам обещают компенсацию.
- Появился новый индекс Биг Мака. Гривна очень недооценена.
- В мире дорожает продовольствие. Достигнут максимум за 11 лет.